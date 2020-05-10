Путин пообещал обеспечить достойные условия жизни и службы военных

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что государство обязано обеспечить достойные условия жизни и службы военных. Глава государства подчеркнул, что Россия рассчитывает на своих военнослужащих.

«Государство, наш народ рассчитывают на вас. И мы будем делать все необходимое, чтобы обеспечить вам достойные условия службы и жизни», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия укрепит все виды войск. Российский лидер подчеркнул, что армия должна быть готова к современным вызовам и угрозам.

«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — подчеркнул президент РФ.

Президент России также поздравил выпускников высших учебных заведений Минобороны РФ с Днем Победы и успешным завершением учебы. Видеоролик с поздравлениями опубликован на сайте Кремля.

Накануне российский лидер принял участие в общероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин обратился к участникам акции из кабинета в Кремле.