Посол Венесуэлы призвал Европу признать роль СССР в освобождении от фашизма

Москва, 9 мая. Посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фариа Тортоса призвал европейские народы и правительства признать роль СССР в освобождении их стран от фашизма.

Об этом говорится в поздравлении главы диппредставительства по случаю Дня Победы.

«Важно помнить о роли Советского Союза, который освободил не только свою территорию, но и большую часть Европы от фашистской угрозы. Девять стран Европы были освобождены ценой жизни практически 1,2 миллиона советских солдат и офицеров. Единственное, что должны сделать эти народы и правительства, — это признать и почтить память героев, которые погибли, освобождая их страны», — приводит его слова ТАСС.

Тортоса указал на намеренные попытки ряда государств исказить историю и назвал «священным долгом» защиту исторической правды.

«Уроки прошедшей войны все еще актуальны. Поэтому мы видим, как правительство Российской Федерации делает все необходимое для обеспечения мира во всем мире, остается верной своим традициям в качестве защитника мира и международных институтов, которым поручено его сохранять», — подчеркнул он.

Посол поздравил россиян с 75-летием Победы над фашизмом и отметил, что Великая Отечественная война была величайшим военным подвигом в истории, устранившим «самую большую угрозу» человечеству.

«Это день национального триумфа и народной гордости, день боли и вечной памяти. Мы присоединяемся к празднованию, чтобы напомнить миру о решающей роли, которую сыграл Советский Союз в сокрушительном поражении фашистской Германии. Благодаря Красной армии и советскому народу, его мужеству и стойкости, удалось спасти человечество от рабства», — добавил Тортоса.

Он указал, что мир воздает должное всем, кто ценой своей жизни боролся за освобождение от нацистского господства.

Ранее RT сообщил, что Минобороны РФ опубликовало уникальные фотографии полководцев Победы, сделанные весной 1945 года.