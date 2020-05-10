Инфекционист рассказал, чем грозит игнорирование масочного режима

Москва, 10 мая. Нарушение масочного режима приведет к ускорению распространения коронавируса, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РФ, ссылаясь на замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава Владимира Чуланова.

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — отмечает Чуланов.

Министерство напоминает, что маску необходимо надевать при посещении любых общественных мест, магазинов и в общественном транспорте.

По словам Чуланова, пока регистрируются новые случаи коронавируса, опасность распространения инфекции остается. Он говорит, что несоблюдение ограничительных мер может повлечь их ужесточение и затягивание карантина.

Согласно последним данным, в России выявлено 198,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 31,9 тыс. пациентов, скончались 1,8 тыс.

Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, действует пропускной режим. Недавно пресс-служба администрации Петербурга сообщила, что с 12 мая жители города будут обязаны носить маски и перчатки в общественных местах, включая магазины и транспорт.

Недавно стало известно, что специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ в ближайшее сдадут в эксплуатацию сразу 6 многофункциональных медицинских центров. Медучреждения для лечения коронавируса будут открыты в Подольске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Новосибирске и Оренбурге.