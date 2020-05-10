Участница «Свечи памяти» в Риге заявила, что в школах Латвии «преподают другую историю»

Рига, 10 мая. Участница акции «Свеча памяти» в Риге Юлия Сорокина призналась, что в латвийских школах «преподают совсем другую историю».

Накануне жители Риги присоединились к акции «Свеча памяти» и зажгли в своих окнах огни в память о погибших в Великой Отечественной войне. По словам Сорокиной, это происходит вразрез с официальным курсом латвийских властей, отказывающихся признавать освобождение стран Прибалтики Красной армией.

«На самом деле в школе преподают совсем другую историю. Когда эту акцию придумали, люди стали показывать, как нас много, что нас все равно не заставить молчать. Посмотрите, как много свечей горит в окнах. Это является подтверждением того, что мы есть и мы помним, и все равно будем отдавать честь тем людям, которые воевали за наше мирное небо над головой», — сказала она.

Ранее присоединиться к акции жителей Латвии призвал депутат Европарламента и экс-мэр латвийской столицы Нил Ушаков.

«Мы все равно были, есть и будем вместе. Ради того хотя бы, чтобы сохранить память о Победе и уважение к себе и своей истории. В этом году 9 мая встречаемся в окнах своих домов — со свечой, фонариком, телефоном, просто встань у окна. Нас много, мы вместе», — написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что в странах Прибалтики памятным днем «по-европейски» считается 8 мая, которое отмечается как «день скорби по погибшим». Освобождение Латвии, Литвы и Эстонии от немецко-фашистских захватчиков здесь называют «советской оккупацией», за отрицание которой можно получить тюремный срок. В эстонском поселке Синимяэ при этом раз в год и без всяких помех проходят слеты ветеранов СС. Тем не менее, десятки и сотни тысяч людей собираются ежегодно, чтобы возложить в День Победы цветы к монументам советских воинов-освободителей.

По мнению политолога Юлии Стрелковой, власти Прибалтики проводят опасную политику, которая вызывает раздражение у многих рядовых граждан.

«Подобные инициативы подталкивают общество к столкновениям. Прибалтийские власти своей ненавистью к этому великому празднику добьются лишь того, что рядовой житель Литвы, Эстонии или Латвии превратится в мишень для русских националистов. Прибалтам просто присваивается ярлык ненавистников Дня Победы, что может сказаться на их безопасности. И если граждане не смогут вразумить своих чиновников, это может закончиться очень печально», — цитирует ее «ПолитРоссия».

Подобный случай произошел в 2017 году, когда пикет латышских националистов, провокационно выступавших против празднования 9 Мая, завершился дракой.