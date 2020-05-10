Пираты напали на два судна в Гвинейском заливе и похитили троих россиян

Москва, 10 мая. Пираты в Гвинейском заливе совершили нападение на грузовое судно RIO MITONG под флагом Коморских Островов, похитив двух членов экипажа, предположительно граждан России и Украины, сообщает Dryad Global.

Отмечается, что неизвестные на скоростной лодке подошли к кораблю, который находился в 2 морских милях от столицы Экваториальной Гвинеи порта Малабо, и поднялись на борт.

«В результате похищены 2 члена экипажа, предположительно россиянин и украинец», — пишет портал.

По данным Dryad Global, остальные члены экипажа находятся в безопасности.

До этого портал сообщал, что вблизи Экваториальной Гвинеи неизвестные высадились на борт судна DJIBLOHO, в результате чего, двое россиян из экипажа могли быть похищены. В обоих случаях Dryad Global квалифицирует источники информации как «пользующиеся высоким доверием».

Гвинейский залив является одной из зон мирового океана, где в последние годы отмечается наибольшее число пиратских атак. В январе 2020 года в Нигерии пираты напали на нефтяное судно MV AMBIKA, занимающееся прокладкой трубопроводов. Пираты взяли в заложники трех членов экипажа, среди которых двое являются гражданами РФ. 21 апреля следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело.