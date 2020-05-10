Врач рассказала, поможет ли водка в борьбе с коронавирусом

Москва, 10 мая. Употребление водки не поможет одолеть коронавирус. Об этом рассказала врач Марият Мухина.

По ее словам, нетрадиционные методы лечения могут оказаться опаснее самой инфекции. Медик настоятельно рекомендовала воздержаться от употребления крепкого алкоголя в «лечебных» целях. Мнение о пользе водке в борьбе с COVID-19 — не более, чем миф.

«Любители лечить все болезни более слабым 40%-м раствором посредством приема его внутрь будут разочарованы: такая «водочная» концентрация не является противомикробной и способна только навредить, в частности, ослабить иммунитет», — сказала Мухина.

Врач добавила, что этиловый спирт действительно обладает полезными свойствами. Однако использовать его нужно с умом. В состав антисептиков на основе этанола включают глицерин, эфирные масла трав и другие вещества.

О вспышке коронавируса в китайской Ухани стало известно в канун Нового года. Инфекция быстро вышла за пределы Поднебесной. К настоящему моменту подтверждено почти 280 тысяч летальных исходов по всему миру.

Ранее «Газета.ru» сообщала о продлении ограничительных мер в Петербурге до 31 мая. Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Беглов.

«В соответствии с документом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая», — гласит заявление пресс-службы администрации Петербурга.

Сообщалось также, что количество умерших пациентов с коронавирусом достигло 1068. 9 мая зафиксировано 58 летальных исходов. В штабе по борьбе с инфекцией напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения ограничительных мер.