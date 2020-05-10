Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве достигло 1068

Москва, 10 мая. В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом, общее число жертв превышает 1 тыс., сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирус», — информирует штаб.

В общей сложности, жертвами коронавируса стали 1068 москвичей. За минувшие сутки умерли 54 жителя столицы.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области заявили, что всего в Подмосковье более 1 тыс. человек выздоровели от COVID-19, передает RT.

Недавно начальник главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Дмитрий Тришкин сообщал, что в подмосковном Одинцово построен второй корпус военного медицинского центра для инфицированных коронавирусом. Строительство современного корпуса со всем необходимым оборудованием заняло всего 38 дней.