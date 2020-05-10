Путин рассказал о планах по оснащению российских войск передовым оружием

Москва, 10 мая. Россия укрепит все виды войск. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в рамках поздравления выпускников высших военно-учебных заведений РФ с 9 Мая. Путин подчеркнул, что отечественная армия всегда должна быть сильной, готовой ответить на любые угрозы и вызовы.

«При любых обстоятельствах реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обменялись поздравлениями по случаю Дня Победы. Российский лидер подчеркнул, что братские народы должны помнить об общем подвиге.

В свою очередь, Лукашенко отметил неоценимый вклад россиян и белорусов в победу над общим врагом.

«Неоценим вклад в общую Победу над фашизмом белорусов и россиян. Мы гордимся силой духа и беспримерным мужеством доблестных воинов и тружеников тыла. Склоняем головы перед теми, кто отдал жизнь за Отечество», — цитирует заявление президента Белоруссии RT.

Также стало известно о попытках Facebook помешать россиянам увидеть речь президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Победы. Кроме того, американская социальная сеть удаляла публикации, содержащие фотографию Советского флага над Рейхстагом.

Позже в Facebook объяснили это технической ошибкой. Об этом писала «Газета.ru».