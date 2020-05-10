Facebook забанил журналиста Sputnik, опубликовавшего Знамя Победы над Рейхстагом

Москва, 10 мая. Facebook на 3 дня заблокировал страницу журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова после того, как он опубликовал фотографию со Знаменем Победы над Рейхстагом.

«Я не совсем понимаю, <…> какие стандарты я нарушаю. Что, разве Facebook не знает, что Советский союз является победителем во Второй мировой войне? Или, может быть, Facebook сомневается, что советские солдаты водрузили Знамя Победы в Берлине над Рейхстагом?» — комментирует ситуацию Свиридов.

Журналист Sputnik отметил, что в его понимании действия социальной сети — «обыкновенный фашизм». Он говорит, что российские пользователи, которые столкнулись с блокировками, должны обратиться в надзорные органы и подать на Facebook коллективный иск за нарушение гражданских прав.

Свиридов убежден, что действия Facebook являются запланированной массовой акцией, а не сбоем в работе алгоритма.

Представитель Facebook ранее сообщал, что массовые блокировки постов с изображением Знамени Победы были вызваны технической ошибкой. В компании отмечают, что из-за пандемии коронавируса пришлось сократить модераторов, проверяющих контент и теперь его отслеживают специальные алгоритмы.

По мнению председателя комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, это не разовая ошибка, а системная деятельность, направленная против РФ.

Ранее в Общероссийском народном фронте подвергли критике блокировку в Facebook Знамени Победы. В ОНФ отмечают, что борьба «цивилизованного мира» против России и человеческих ценностей дошла до полного абсурда.