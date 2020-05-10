ОНФ осудил Facebook за блокировку постов с изображением Знамени Победы

Москва, 10 мая. В Общероссийском народном фронте подвергли критике блокировку в Facebook фотографий с изображением Знамени Победы.

Напомним, что ранее многие пользователи социальной сети жаловались, что Facebook блокирует и не отображает историческую фотографию, на которой изображено водружение Знамени Победы над зданием Рейхстага в 1945 году. Как передает RT, публикации с фотографиями блокируются, так как они «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». Администрация соцсети заявляла, что якобы произошел сбой в работе алгоритма, блокирующего контент.

В ОНФ отмечают, что борьба «цивилизованного мира» против России и человеческих ценностей дошла до полного абсурда.

«Определенным силам в Европе настолько ненавистно само представление, что русские могут освободить человечество или когда-то могли освободить человечество от самой страшной заразы, их это мучает», — говорит член центрального штаба ОНФ, писатель Захар Прилепин.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева отметила, что война за память о Победе продолжается по сей день. По ее словам, сложно представить, кого может оскорбить образ Знамени Победы — символа окончания войны и победы над нацизмом.

«Война закончилась 75-лет назад. Но очевидно, что война за нашу память продолжается. И продолжаясь в новых цифровых условиях, она идет прямо сейчас», — заявила Цунаева.

Ранее председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал действия Facebook «плевком в адрес России». Он отмечает, что это не разовая ошибка, а системная деятельность, направленная против РФ.

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, Facebook стремится нанести ущерб информационной безопасности России.