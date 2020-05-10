Захарова отреагировала на осквернение пьедестала памятника Коневу в Праге

Москва, 10 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на осквернение пьедестала памятника Ивану Коневу в Праге.

«Характеризует тех, кто в священный для миллионов людей день устроил подобное», — отметила дипломат.

В ночь с пятницы на субботу вандалы осквернили пьедестал, на котором ранее был установлен памятник Маршалу Ивану Коневу, носившему звание героя Чехословацкой Республики. Хулиганы разместили на постаменте унитаз. Власти района Прага-6 осудили противоправные действия.

Ранее стало известно, что в социальной сети Facebook удаляют публикации, на которых размещен знаменитый снимок флага Советского Союза над Рейхстагом. Позже в компании объяснили, что «бан» стал следствием технической ошибки.

«Газета.ru» отмечала, что ошибочно заблокированные публикации к настоящему моменту восстановлены.

В то же время, представители российской власти и общественности уличили Facebook в целенаправленном подрыве информационной безопасности России. Журналист Иван Малькевич назвал действия американской компании плевком в лицо России.

«Мы видим, что политика Facebook в части модерации не выдерживает никакой критики, потому что компания отказывается от работы искусственного интеллекта, от внедрения машинных алгоритмов, перепоручает это на аутсорсе людям, которые занимают откровенно русофобскую позицию», — заявил журналист.

В схожем ключе высказался и депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

Также сообщалось, что Facebook пытался помешать россиянам услышать выступление президента РФ Владимира Путина по случаю Дня Победы.