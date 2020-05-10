Косачев раскритиковал заявление Белого дома о «победителях нацизма»

Москва, 9 мая. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление Белого дома, в котором утверждается, что победу над нацистами одержали якобы США и Великобритания.
«Налицо попытка бюрократов, сидящих в администрации, подправить президента Трампа. В его последних заявлениях и в его телефонном разговоре с президентом Путиным роль СССР признавалась, причем признавалась уважительно, без двусмысленных интерпретаций», — говорит Косачев.
По его словам, такая интерпретация, в которой отсутствует роль СССР, является элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с Россией.
«Тема интерпретаций военной истории может быть серьезным фактором объединения. Помимо внутренней борьбы, это некая попытка успокоить американских союзников в Европе, настроенных наиболее антироссийски», — отмечает сенатор.
Косачев подчеркнул, что многие жители Америки и Европы помнят о подвиге советских воинов, передает RT.
Напомним, что ранее на официальной странице Белого дома в Instagram появилась запись, в которой говорилось, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, при этом не был упомянут вклад Советского Союза.
Ранее сенатор Франц Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что заявление Белого дома — продолжение кампании по переписыванию истории и дискредитации России. По его словам, чтобы добиться своих целей, американцы пытаются отобрать у РФ важнейшее международное достижение — победу над нацизмом.