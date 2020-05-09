Ограничительные меры в Петербурге продлены до 31 мая

Санкт-Петербург, 9 мая. Власти Санкт-Петербурга продлили введенные на фоне коронавируса ограничительные меры до 31 мая.

В Северной столице сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация. 9 мая было зафиксировано 425 новых случаев заболевания коронавирусом. По количеству подтвержденных случаев заражения Петербург уступает лишь Москве и Подмосковью.

О вспышке COVID-19 в китайской Ухани стало известно в последний день 2019 года. На фоне стремительного развития опасной инфекции ВОЗ объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждено почти 280 тысяч летальных исходов по всей планете. В России умерли 1827 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Ранее «Газета.ru» сообщала о пожаре в реанимации московской больницы.

Также были названы российские регионы, лидирующие по числу заболеваемости коронавирусом.