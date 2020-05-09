Захарова отреагировала на попытку США исключить СССР из числа победителей нацизма

Москва, 9 мая. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на заявление Белого дома, в котором утверждалось, что США и Великобритания якобы одержали победу над нацистами.

Она подчеркнула, что сообщение Белого дома противоречит совместному заявлению президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по случаю 75-летия встречи советских и американских солдат на Эльбе. Захарова также добавила, что в совместном заявлении лидеров России и США говорилось о примере объединения государств, однако публикация Белого дома исключает СССР из числа победителей.

«Когда такой комментарий допускают официальные власти страны, называющей себя «лидером свободного мира» и «защитником демократии», непримиримым борцом с фейками, мириться с этим нельзя», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее на страницах Белого дома в соцсетях было опубликовано сообщение, в котором утверждалось, что «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацистами». При этом в сообщении Белого дома не упоминалось о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом.