Минобороны РФ показало редкие фото советских полководцев, сделанные весной 1945-го

Москва, 9 мая. Министерство обороны РФ разместило уникальные фотографии советских полководцев в заключительный период Великой Отечественной войны — весной 1945 года.

Военное ведомство продолжает публикацию уникальных архивных фотографий в рамках масштабного исторического проекта «Полководцы Победы».

Фотопроект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи армии 75 лет назад одержали победу над «коричневой чумой», разгромив нацистские войска.

«На фотографиях знаковой весны 1945 года запечатлены мгновения напряженной подготовки к заключительной битвы с врагом, а также минуты триумфа победителей — маршалов и генералов, танкистов и летчиков — тех, кто привел свои героические войска к единственно возможному завершению великой войны — нашей полной Победе», — отмечают в Минобороны.

Размещенные фотографии были предоставлены из личных и семейных архивов. Большая часть из них публикуется впервые. Проект подготовлен при участии «Фонда памяти полководцев Победы».

Проект «Полководцы Победы. Весна 1945 года» доступен по этой ссылке.

До этого Министерство обороны РФ опубликовало видео авиационного парада над авиабазой «Хмеймим» в Сирии. В нем приняли участие транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72, истребители Су-35 и бомбардировщик Су-34. По сирийскому небу пролетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в сопровождении Су-24.