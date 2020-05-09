Беглов рассказал о членах своей семьи, участвовавших в Великой Отечественной войне

Санкт-Петербург, 9 мая. Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей Северной столицы с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор Петербурга рассказал о своем отце, который вернулся домой после окончания войны с Японией. При этом до возвращения отца семья дважды получала похоронки.

«Мать получила на отца две похоронки — в 1941-м и в 1944-м… Но мама продолжала ждать его многие годы. И, как оказалось, — не напрасно. В конце 1945-го, после окончания войны с Японией, отец вернулся домой с победой», — написал Беглов на своей странице во «ВКонтакте».

Он также добавил, что у его семьи свои счеты с войной, так как 22 человека из семьи Бегловых не вернулись с фронта.