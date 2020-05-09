Один человек погиб при пожаре в «коронавирусной» больнице. ФАН-ТВ

В больнице для зараженных коронавирусом на севере Москвы произошел пожар. По разным данным, возгорание началось из-за воспламенения кислородного баллона или личных вещей одного из пациентов.

Пламя вспыхнуло на первом этаже корпуса ГКБ №50 по адресу ул. Вучетича 21. Сообщение о пожаре в ГУ МЧС по Москве поступило в 20:30. В результате ЧП погиб один человек, его личность установлена.

В тушении приняли участие более десяти единиц спецтехники и несколько десятков спасателей. На данный момент возгорание ликвидировано.