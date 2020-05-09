Малькевич объяснил, почему Facebook «банит» посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Москва, 9 мая. Удаление знаменитой фотографии Знамени Победы над Рейхстагом в социальной сети Facebook отражает позицию американской компании. Такое мнение высказал журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Facebook удаляет посты, в которых размещена знаменитая фотография советского воина, устанавливающего советский флаг над Рейхстагом авторства Евгения Халдея. По словам Малькевича, речь идет о системной деятельности американской компании, а вовсе не о разовой оплошности. Публикации удалялись у разных людей. Журналист полагает, что компания Цукерберга окончательно определилась со своей позицией.

«Мы видим, что политика Facebook в части модерации не выдерживает никакой критики, потому что компания отказывается от работы искусственного интеллекта, от внедрения машинных алгоритмов, перепоручает это на аутсорсе людям, которые занимают откровенно русофобскую позицию», — цитирует журналиста «Вечерняя Москва».

Действия компании Марка Цукерберга он назвал плевком в лицо России.

Схожую позицию высказал и депутат Госдумы РФ Евгений Федоров. По его мнению, Facebook стремится нанести ущерб информационной безопасности России.

Ранее пользователи Facebook столкнулись с неприятной неожиданностью. Посты с фотографией Знамени Победы над Рейхстагом попадали в «бан». Позже американская компания объяснила ситуацию технической ошибкой.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен», — цитирует «Газета.ru».

Также сообщалось, что Facebook делает пометку «графический контент и насилие» на прямую трансляцию выступления главы Российской Федерации Владимира Путина по случаю 9 Мая. Пользователи социальной сети зафиксировали многочисленные случаи блокировки контента, связанного с Днем Победы.