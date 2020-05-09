Полицейские в Кузбассе помогли 94-летнему ветерану получить гражданство РФ

Кемерово, 9 мая. Сотрудники МВД РФ вручили паспорт гражданина Российской Федерации ветерану Великой Отечественной войны Георгию Цикунову. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Месяц назад 94-летний ветеран обратился в МВД РФ с заявлением о получении российского паспорта. Часть документов, которые были необходимы для получения гражданства РФ были утрачены, а их восстановление требовало время.

Сотрудники МВД РФ восстановили все необходимые документы, благодаря чему Георгий Цикунов смог получить паспорт менее чем через месяц.