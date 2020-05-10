Facebook оправдался за удаление фото с водружающим флаг СССР над Рейхстагом солдатом

Москва, 9 мая. Facebook из-за ошибки автоматизированного инструмента удалял фото, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, заявил официальный представитель социальной сети.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — говорит представитель Facebook.

По его словам, сейчас социальная сеть полагается на автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, потому что из-за пандемии коронавируса пришлось временно отправить домой команды, занимающихся проверкой контента.

«Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок», — заявил представитель.

Ранее российские пользователи Facebook обратили внимание, что администрация соцсети блокирует доступ к публикациям, содержащим снимок Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом», передают «Известия». Также поступали жалобы и на блокировку другого контента, связанного с тематикой Дня Победы.

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, Facebook намеренно осуществляет действия, угрожающие информационной безопасности РФ. Он отмечает, что западные соцсети пользуются тем, что являются монополистами в российском информационном пространстве, поэтому проводят антироссийскую политику.

На днях представители Facebook сообщили, что удалили 46 страниц, 91 учетную запись, две группы и один аккаунт в Instagram, якобы связанный с РФ. Однако компания не привела разъяснений, как именно заблокированные страницы нарушали правила социальной сети.

Также недавно в российском сегменте социальной сети Facebook появилась откровенная реклама наркотиков. Пользователям соцсети показывали рекламу интернет-магазина наркотиков, работающего на одной из площадок даркнета. Facebook не впервые пропускает рекламные объявления, связанные с распространением запрещенных веществ. В прошлом году ресурс пропустил рекламное объявление о наборе «закладчиков».