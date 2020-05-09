Facebook пытался помешать россиянам послушать речь Путина в честь Дня Победы

Москва, 9 мая. Социальная сеть Facebook ставит пометку «графический контент и насилие» на прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы.

«Как бы намекая, что 75 лет назад фашизму хоть и сломали хребет, но окончательно не добили», — отмечают администраторы Telegram-канала «Орда».

На блокировку контента, связанного с Днем Победы, жаловались многие пользователи социальной сети. Facebook даже заблокировал легендарную фотографию Евгения Халдея, на которой советский воин водружает флаг СССР над рейхстагом в мае 1945 года. По версии администрации соцсети, фото «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

По мнению депутата Государственной думы Евгения Федорова, Facebook намеренно осуществляет действия, угрожающие информационной безопасности России. Он отмечает, что американские соцсети пользуются тем, что являются монополистами в российском информационном пространстве, поэтому проводят откровенно антироссийскую политику.

Журналист, председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в свою очередь назвал действия Facebook «плевком в адрес России». Он отмечает, что это не разовая ошибка, а системная деятельность, направленная против РФ. Записи и фотографии, посвященные 9 Мая, удалялись администрацией соцсети у многих пользователей.

Малькевич говорит, что политика Facebook в части модерации не выдерживает никакой критики из-за отказа от работы искусственного интеллекта и внедрения машинных алгоритмов. Он подчеркивает, что соцсети перепоручает модерацию людям на аутсорсе, которые занимают откровенно русофобскую позицию.