Латакия, 9 мая. В сирийском городе Латакия состоялся праздничный салют по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Праздничный салют, посвященный 75-й годовщине Великой Победы, начался в 22.00 по московскому времени. Каждый залп фейерверка был посвящен советским воинам и труженикам тыла, которые сражались и работали в годы Великой Отечественной войны. Салют длился около 10 минут.

Стоит отметить, что 9 мая пилоты ВКС России провели авиапарад над авиабазой «Хмеймим» в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ходе авиапарада в небе над провинцией Латакия прошли вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, самолеты Ан-30 и Ан-72, а также истребители Су-35 и Су-34.