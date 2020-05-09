Онлайн-концерт в честь ветеранов. ФАН-ТВ

9 Мая россияне отмечают онлайн: воздушные парады показали по телетрансляции, прошел виртуальный «Бессмертный полк». Эта участь не обошла стороной и традиционный концерт, посвященный Дню Победы: его показали в YouTube и в социальной сети «ВКонтакте».

По словам организаторов мероприятия, коронавирус — не повод отменять праздник такого масштаба. Кроме того, необходимо показать ветеранам насколько нам, потомкам, важна их победа.

«Сегодня очень важный день для всех. Потому что у нас у всех воевали наши близкие, наши родные. И сделать такой концерт — это большая честь для нас и для всей нашей команды», — подчеркнула организатор Наталия Кроль.

Артисты под аккомпанемент баяниста пели любимые военные песни. Не обошлось и без танцев. Трогательным моментом стала демонстрация хроники.

Эстрадная певица Афина каждый год лично поздравляет ветеранов с Победой. И на этот раз, несмотря на все сложности, присоединилась к виртуальному концерту.

«Я люблю военные песни, я буквально недавно записала новую песню, она просто довела всех до слез. Я люблю петь, особенно ветеранам. Всех с праздником Победы. Счастья, здоровья тем ветеранам, которые остались живы, и, безусловно, вечная память тем, кто остался. Спасибо», — поблагодарила артистка.

Возможно, главным виновникам торжества, ветеранам, экспериментальный формат поздравления и был в новинку. Однако, организаторы онлайн-концерта надеются, что такое поздравление придется по душе героям.