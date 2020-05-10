Сирия, 10 мая. В Латакии российские летчики провели парад ко Дню Победы. Протурецкие боевики насильно вербуют в свои ряды несовершеннолетних. На севере Ирака была нейтрализована группа террористов «Исламского государства»1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели воздушный Парад Победы в Латакии над авиабазой «Хмеймим».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Латакии; в Даръа нейтрализовали «спящую ячейку» боевиков.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийских войск в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились трех боевиков, арестованных турецкими военнослужащими и провели совместный с ВС США рейд в Хасаке.

ВС Турции: направили конвой военной техники в Идлиб; обезвредили трех боевиков «Демократических сил Сирии» в Хасаке.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке мины в Дейр-эз-Зоре и нападении на рынке в Хасаке; лишилось около десяти террористов на севере Ирака.

«Сирийская национальная армия» (СНА): была уличена в насильной вербовке несовершеннолетних и арестовала банду похитителей в Алеппо.

Международная коалиция: намерена продолжать финансировать курдские бандформирования; направила конвой строительной и военной техники к своим базам на востоке Хасаки.

Провинция Латакия

Как сообщает РИА Новости, ВКС РФ провели парад, приуроченный ко Дню Победы. Российские летчики совершили маневры над авиабазой «Хмеймим» на востоке провинции Латакия. В параде приняли участие транспортные и ударные вертолеты Ми-8АМТШ и Ми-35М, а также военно-транспортные самолеты Ан-30 и Ан-72 и многоцелевые сверхманевренные истребители.

Новостное агентство SANA сообщило, что отряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцированные на западе провинции Идлиб, открыли огонь из РСЗО по сельскохозяйственным полям и позициям правительственных войск у поселения Тардин и у склонов горы Джебаль аль-Акрад. Местные источники сообщали о взрывах в районе поселка Джаблех и у деревни Аль-Ках, однако информации о раненых и пострадавших ни среди солдат САА, ни среди мирного населения пока поступало.

Провинция Алеппо

Группировки в составе поддерживаемой Турцией СНА вербуют несовершеннолетних для участия в боевых действиях в Ливии. Согласно сорокастраничному отчету некоммерческой организации «Syrians for Truth and Justice», предоставленному журналистам издания Al-Monitor, боевики выдают подросткам поддельные документы с ложной информацией об их возрасте и месте рождения для вступления в ряды подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии».

Военная полиция «Сирийской национальной армии» опубликовала заявление, согласно которому её членам удалось сегодня днем задержать банду похитителей в городе Африн. Трое мужчин и одна женщина были задержаны во время рейда, при них находился несовершеннолетний ребенок, похищенный у родителей из поселка Мареа к востоку от города. Детали операции и расследования не приводятся, как и не поступало информации о причастности арестованных к протурецким группировками. Напомним, что подконтрольные Анкаре боевики неоднократно похищали мирных граждан, в том числе и детей, с целью получения выкупа.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в окрестностях поселка Аш-Шула на западе провинции Дейр-эз-Зор на мине подорвалась местная жительница.. Согласно информации портала Deir Ezzor, мину оставили террористы «Исламского государства». Несколькими днями ранее «спящая ячейка» ИГ совершила вылазку к позициям сирийской армии в указанном районе, убив и ранив нескольких военнослужащих при обстреле их автомобиля.

Провинция Даръа

Как сообщает агентство Halab Today, в центре одноимённой провинции прошли переговоры между представителями местной центральной комиссии и членами правительственной комиссии по безопасности. Ранее в провинции была проведена операция против «спящей ячейки» боевиков, которая совершила нападение на блокпост сирийской армии, убив девять сотрудников военной полиции САА 4 мая. В свою очередь, представитель правительственной комиссии по безопасности Дарар Дандаль заявил в пресс-релизе, что со своей стороны будет предпринимать все усилия для ослабления напряжённости в провинции.

Согласно информации портала Al Masdar, военная операция САА в поселке Аль-Музайриб завершилась арестом десятка боевиков. Часть группировки сумела бежать в соседний город Тафас, где их преследуют силы безопасности.

Провинция Идлиб

Как сообщает портал Baladi News, на юге провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировала боестолкновение с подразделением сирийской армии. Тяжелая артиллерия сирийской армии отработала по целям в окрестностях Алия и Сан, где расположены укрепленные районы боевиков. Агентство Aleppo AMC также передает, что у поселка Аль-Кинда военнослужащие открыли огонь из РСЗО по местам скопления боевиков.

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на территории Сирии зашел через погранперехода «Кафр-Лусин» конвой военной техники ВС Турции. На этот раз в состав колонны вошло около 20 военных автомобилей, бронетехники и грузовики с материально-техническим обеспечением. По данным источника, с момента введения режима прекращения огня 6 марта, общее количество единиц техники, переброшенной в Идлиб и Алеппо из Турции достигло 3080.

Провинция Хасака

Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что в окрестностях города Хасака турецкие военнослужащие арестовали троих боевиков «Демократических сил Сирии», которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира». По данным источника, задержанные попытались замаскироваться с помощью костюмов из алюминиевой пищевой фольги, которая якобы должна была помешать работе тепловизоров турецких военных.

Как сообщает курдский новостной портал Rojava Network, международная коалиция направила около 50 грузовиков с логистическим и инженерным оборудованием на военную базу в районе Аш-Шаддади и в окрестности поселения Тель-Тамер. Главнокомандующий операциями международной коалицией по борьбе против террористов Стивен Таунсенд выступил сегодня с заявлением по поводу дальнейших действий Пентагона на северо-востоке Сирии. По его словам, ВС США продолжат оказывать содействие SDF и снабжать их всем необходимым для проведения спецопераций и содержания тюрем, где находятся заключенные террористы ИГ.

Издание Halab Today также сообщило, что силы коалиции приняли участие в совместном рейде с боевиками «Демократических сил Сирии» в деревни Абу-Джарн, расположенной к северу от города Камышлы. Рейд прошел после того как между местным жителем и несколькими бойцами SDF произошла драка. В результате операции были задержаны более 15 молодых людей, одна женщина получила ранение и была отправлена в больницу в город Камышлы.

По словам источника издания Al Sharkia 24, днем группа боевиков, предположительно из состава ИГ, открыла огонь из автоматов на рынке в поселке Аль-Хаддия, ранив двух мирных жителей.

Ирак

На севере Ирака произошло столкновение вооруженных сил страны с боевиками «спящих ячеек» «Исламского государства». Согласно данным, предоставленным Telegram-каналом Directorate 4, столкновение произошло в приграничной с Сирией зоне на севере страны в провинции Салах ад-Дин с бойцами «Хашд Шааби». Как передает агентство SalamNews со ссылкой на заявление «Хашд Шааби», пикап террористов был обстрелян на дороге между поселениями Аль-Хамиза и Абу-Ракаб с применением минометов. В результате обстрела были нейтрализованы десятки террористов. Отметим, что в указанном регионе активизировались «спящие ячейки» ИГ1, на прошлой неделе совершив нападение на блокпост иракских военнослужащих.

1 Организация запрещена на территории РФ.