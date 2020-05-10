В День Победы команду Владимира Зеленского охватила грусть. Сам президент опечалился еще 8 мая в надежде показать Западу свою «цивилизованность». Ответственный за национальную память Дробович назвал вопрос о праздновании Дня Победы «второстепенным». Мол, не худо бы и выходной отменить. Арбайтэн, товарищи.

9 мая свое официальное заявление сделали и «Слуги народа».

«Для Украины, как и для большинства цивилизованных стран, День победы над нацизмом является днем ​​памяти и скорби», — гласит заявление президентской политической силы.

«Слуг народа» легко понять. Гитлеровская Германия ментально близка «постмайданной» Украине. Любимая группа экс-премьера Гончарука «Сокыра Пэруна» заверяет, что Рудольф Гесс — это сила и помощь в боях, а холокост — шесть миллионов слов лжи.

В Калуше недавно наградили ветеранов «СС Галичина» — подразделения, входившего в состав войск СС. Пожилой мужчина, удостоившийся рыцарского креста дивизии, прославился на всю страну. Но киевские власти это мероприятие ничуть не смутило. Глава правительства Шмыгаль заявил, что для него 9 Мая вовсе и не праздник.

«Мы спросили его, как, согласно законам нашей страны, собирается премьер-министр праздновать 9 Мая. Он сказал, что такого праздника для него нет», — передал слова премьера сопредседатель фракции «Опппозиционная платформа — за жизнь» Вадим Рабинович.

И добавил, что для его политической силы теперь нет самого Шмыгаля.

Украинские СМИ вещали о «победобесии», стремясь высмеять празднующих. Свою лепту внесли и неонацисты. После победы Майдана на Украине завелась традиция: радикалы вместе с полицейскими 9 Мая занимаются «охраной общественного порядка». Их деятельность заключается в травле людей. Не являются редкостью и физические столкновения.

В этом году праздник прошел на фоне пандемии COVID-19 и соответствующих ограничительных мер.

Однако позорная позиция киевских властей, происки радикалов и COVID-19 не помешали одесситам достойно отпраздновать День Победы.

С самого утра жители города-героя выдвинулись на Аллею славы и к другим местам, увековечившим память о Великой Отечественной войне. Высшую степень отличия Одесса получила 1 мая 1945 наряду с Ленинградом, Сталинградом и Севастополем. Оборона от значительно превосходящих сил противника длилась 73 дня. Потери немецко-румынских войск составили более 300 тысяч военнослужащих, в то время как советские войска при обороне города потеряли около 16 тысяч.

Упорная оборона города позволила решить важнейшие тактические задачи: эвакуировать население, вывезти промышленное оборудование, топливо, металл, а также культурные ценности.

«Вся советская страна, весь мир с восхищением следили за мужественной борьбой защитников Одессы. Они ушли из города, не запятнав своей чести, сохранив свою боеспособность, готовые к новым боям с фашистскими ордами. И на каком бы фронте ни сражались защитники Одессы — всюду будут они служить примером доблести, мужества, геройства», — подвела итоги газета «Правда».

Что бы ни делали киевские власти, одесситы об этом подвиге никогда не забывают. На Аллею славы все также выходят тысячи горожан от мала до велика.

На фоне пандемии коронавируса многие решили праздновать дома. Социальные сети заполнили запрещенные на Украине символы победы. На Facebook традиционно поддержали киевские власти. За Знамя Победы дитя Цукерберга отправляет своих украинских пользователей в «бан». Позже в компании пояснили, что «санкция» стала следствием технической ошибки. Остается надеяться, что именно так все и было.

Впрочем, это не самое страшное, что можем случиться с человеком. Куда серьезнее обстоят дела у жителя Разделянского района Одесской области, установившего флаг Советского Союза в своем доме.

«1 мая 52-летний житель одного из сел района вывесил на крыше дома красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой. Полицейским объяснил, что таким образом пытался отметить Международный день труда», — отчиталась Национальная полиция.

За это деяние мужчине грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без оной. Ничего не поделаешь. Таковы особенности украинского уголовного закона и практики его применения. Повесил флаг своей Родины — получи пять лет. Убил человека и крышевал наркобизнес – ничего страшного, если ты активист.

День Победы в Одессе ознаменовался еще одним знаковым конфликтом. Известный блогер Анатолий Шарий бросил вызов мэру Геннадию Труханову. Лидер партии своего имени обвинил градоначальника в связях с правым радикалом Резвушкиным. В качестве доказательства порочной связи Шарий предъявил снимок, на котором якобы запечатлены мэр и одиозный активист, прогуливающиеся в парке. Достоверность информации от блогера и политика вызывает большие сомнения. Но это не главное.

«Ну что, Шарий объявил войну Труханову. К замесу на стороне Шария выразили желание присоединиться Дубинский, каналы «Резидент» и «Легитимный», выразили поддержку Макс «Наглый» Назаров и Бужанский. То есть, как минимум будет нескучно», — пишет журналист Юрий Ткачев.

Похоже, 9 мая дало старт новой битве за Одессу. Остается надеяться, что борьба пройдет в правовом и политическом поле.