Прибалтика подталкивают общество к столкновениям из-за своей ненависти к Дню Победы

Москва, 9 мая. Политика прибалтийских стран, направленная против празднования Дня Победы, может обернуться печальными последствиями для рядовых граждан региона, которые рискуют стать жертвами националистов. Об этом «ПолитРоссии» заявила политолог Юлия Стрелкова.

Напомним, что прибалтийские государства не отмечают День Победы 9 мая. Памятной датой там является лишь 8 мая — день скорби по погибшим. Литва, Латвия, Эстония не признают освобождение Красной армией. Они утверждают, что немецкая оккупация якобы сменилась советской. Любое инакомыслие по данному вопросу в этих странах грозит тюремным заключением. В Литве отрицание «советской оккупации» может грозить двумя годами лишения свободы, а в Латвии — пятью.

Каждую весну перед 9 Мая прибалтийские политики обостряют социальные конфликты русофобскими заявлениями. В 2017 году президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что появление нацистов в ее стране произошло благодаря «российской пропаганде». Однако она не упомянула тот факт, что в эстонском поселке Синимяэ продолжают проходить слеты ветеранов СС. Весной 2018 года литовские парламентарии собирались приравнять георгиевскую ленту к нацистской символике. В 2019 году отметилась Латвия, где парламент, не имея полномочий демонтировать мемориал, обсуждал вопрос сноса Памятника освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Текущий год тоже не стал исключением.

Спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас назвал демонтированный в 2007 году в Таллине памятник Воину-освободителю символом репрессий, а акцию «Бессмертный полк» — олицетворением захватчиков, разорителей и убийц. До этого в Литве прошла волна задержаний организаторов и активистов, устраивающих мероприятия по случаю 9 Мая. Были задержаны организатор «Бессмертного полка» в Прибалтике Алексей Грейчус и депутат клайпедского городского совета Элла Андреева.

Политолог Юлия Стрелкова считает, что прибалтийские страны проводят опасную политику, которая может обернуться печальными последствиями для рядовых жителей региона.

«Подобные меры, высказывания, инициативы подталкивают общество к столкновениям. Прибалтийские власти просто своей ненавистью к этому великому празднику добьются лишь того, что рядовой житель Литвы, Эстонии или Латвии превратится в мишень для нападок со стороны националистов. Прибалтам просто присваивается ярлык ненавистников Дня Победы, что может сказаться на их безопасности», — говорит Стрелкова.

По ее словам, если граждане не смогут вразумить своих чиновников, то ситуация может закончиться очень печально.

Ранее в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» международный пресс-секретарь движения «Бессмертный полк» Светлана Конев отмечала, что пережившие войну советские ветераны боятся выйти на улицы в Европе с орденами на груди. По ее словам, попытки переписывания истории идут практически каждый день последние 10 лет, но сейчас «вал этих публикаций накрывает».