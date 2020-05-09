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Названа возможная причина пожара в больнице на севере Москвы

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Названа возможная причина пожара в больнице на севере МосквыМосква, 9 мая. Неисправность медицинского оборудования могла стать причиной возгорания в больнице для пациентов с коронавирусом на севере Москвы.

Ранее стало известно о гибели одного человека при пожаре в реанимационном отделении московской городской клинической больницы № 50.

К настоящему моменту пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность медицинского оборудования.

По данным пресс-службы МЧС России, более 200 человек были эвакуированы из больничного корпуса, в котором произошел пожар.

«На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Было эвакуировано более 200 человек», — говорится в сообщении.

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Источник: ТАСС
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