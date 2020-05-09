Москва, 9 мая. Магазины одежды и обуви смогут начать работу на первом этапе снятия карантинных ограничений. Об этом сообщила глава отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По ее словам, магазины одежды и обуви, площадь которых не превышает 400 квадратных метров, смогут возобновить свою работу на первом этапе снятия карантинных мер.

«На первом этапе площадь торгового зала не должна превышать 400 квадратных метров», — пояснила Руженцова.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 3,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 275 тысяч человек.

В России выявлено более 198 тысяч случаев, 1,8 тысячи человек скончались. Около 32 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

В связи с риском распространения заболевания в большинстве регионов РФ действует режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.