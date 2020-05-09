Сирия, 9 мая. На восток Хасаки прибыл конвой грузовиков ВС США с материально-техническим обеспечением. «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет огонь по укреплениям сирийской армии в Латакии. В Дейр-эз-Зоре на противопехотной мине подорвалась женщина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты сирийской армии в Латакии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд совместно с ВС США в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке мины в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (СНА): задержала банду похитителей на севере Алеппо.

Международная коалиция: намерена продолжать финансировать курдские бандформирования и направила конвой строительной и военной техники к своим базам на востоке Хасаки.

Провинция Латакия

Новостное агентство SANA сообщило, что отряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцированные на западе провинции Идлиб, открыли огонь из РСЗО по сельскохозяйственным полям и позициям правительственных войск на севере провинции. Под удар попали позиции сирийской армии у поселения Тардин и у склонов горы Джебаль аль-Акрад. Местные источники сообщали о взрывах в районе поселка Джаблех и у деревни Аль-Ках, однако информации о раненных и пострадавших ни среди солдат САА, ни среди мирного населения пока поступало.

Провинция Алеппо

Военная полиция «Сирийской национальной армии» опубликовала заявление, согласно которому её членам удалось сегодня днем задержать банду похитителей в городе Африн. Согласно информации, предоставленной боевиками, трое мужчин и одна женщина были задержаны во время рейда, при них находился несовершеннолетний ребенок, похищенный у родителей из поселка Мареа к востоку от города. Детали операции и расследования не приводятся, как и не поступало информации о причастности арестованных к протурецким группировками. Напомним, что подконтрольные Анкаре боевики неоднократно похищали мирных граждан, в том числе и детей, с целью получения выкупа. Так летом 2019 года в Мареа боевики похитили мужчину вместе с его несовершеннолетним сыном с тяжелой инвалидностью, потребовав у их родственников выкуп в размере десяти тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в окрестностях поселка Аш-Шула на западе провинции Дей-эз-Зор на мине подорвалась местная жительница. Согласно информации портала Deir Ezzor, мину оставили террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». Несколькими днями ранее «спящая ячейка» ИГ совершила вылазку к позициям сирийской армии в указанном районе, убив и ранив несколько военнослужащих при обстреле их автомобиля.

Провинция Хасака

Как сообщает курдский новостной портал Rojava Network, международная коалиция направила около 50 грузовиков с логистическим и инженерным оборудованием на военную базу в районе Аш-Шадаади и в окрестности поселения Тель-Тамер.

Главнокомандующий операциями международной коалиции Стивен Таунсенд выступил сегодня заявлением по поводу дальнейших действий Пентагона на северо-востоке Сирии. По его словам, планы ВС США относительно северо-востока Сирии не изменились, и войска коалиции продолжат оказывать содействие боевиками SDF и снабжать их всем необходимым для проведения спецопераций и содержания тюрем, где находятся заключенные террористы ИГ.

Издание Halab Today также сообщило, что силы коалиции приняли участие в совместном рейде с боевиками «Демократических сил Сирии» в деревни Абу-Джарн, расположенной к северу от города Камышлы. Рейд прошел после того как между местным жителем и несколькими бойцами SDF произошла драка. В результате операции были задержаны более 15 молодых людей, одна женщина получила ранение и была отправлена в больницу в город Камышлы. Силы безопасности SDF «Асайиш» так же провели обыски в поселениях Аль-Аштайха и Себаха.

1 Организация запрещена на территории РФ.