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Сирия новости 9 мая 22.30: конвой ВС США прибыл в Хасаку, в Дейр-эз-Зоре женщина подорвалась на мине

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Сирия новости 9 мая 22.30: конвой ВС США прибыл в Хасаку, в Дейр-эз-Зоре женщина подорвалась на мине

Сирия, 9 мая. На восток Хасаки прибыл конвой грузовиков ВС США с материально-техническим обеспечением.  «Хайят Тахрир аш-Шам» ведет огонь по укреплениям сирийской армии в Латакии. В Дейр-эз-Зоре на противопехотной мине подорвалась женщина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла опорные пункты сирийской армии в Латакии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд совместно с ВС США в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в установке мины в Дейр-эз-Зоре.

«Сирийская свободная армия» (СНА): задержала банду похитителей на севере Алеппо.

Международная коалиция: намерена продолжать финансировать курдские бандформирования и направила конвой строительной и военной техники к своим базам на востоке Хасаки.

Текущая расстановка сил в Сирии

Провинция Латакия

Провинция Латакия

Новостное агентство SANA сообщило, что отряды боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», дислоцированные на западе провинции Идлиб, открыли огонь из РСЗО по сельскохозяйственным полям и позициям правительственных войск на севере провинции. Под удар попали позиции сирийской армии у поселения Тардин и у склонов горы Джебаль аль-Акрад. Местные источники сообщали о взрывах в районе поселка Джаблех и у деревни Аль-Ках, однако информации о раненных и пострадавших ни среди солдат САА, ни среди мирного населения пока поступало.

Провинция Алеппо

Провинция Алеппо

Военная полиция «Сирийской национальной армии» опубликовала заявление, согласно которому её членам удалось сегодня днем задержать банду похитителей в городе Африн. Согласно информации, предоставленной боевиками, трое мужчин и одна женщина были задержаны во время рейда, при них находился несовершеннолетний ребенок, похищенный у родителей из поселка Мареа к востоку от города. Детали операции и расследования не приводятся, как и не поступало информации о причастности арестованных к протурецким группировками. Напомним, что подконтрольные Анкаре боевики неоднократно похищали мирных граждан, в том числе и детей, с целью получения выкупа. Так летом 2019 года в Мареа боевики похитили мужчину вместе с его несовершеннолетним сыном с тяжелой инвалидностью, потребовав у их родственников выкуп в размере десяти тысяч долларов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Провинция Дейр-эз-Зор

Сообщается, что в окрестностях поселка Аш-Шула на западе провинции Дей-эз-Зор на мине подорвалась местная жительница. Согласно информации портала Deir Ezzor, мину оставили террористы запрещенного в РФ «Исламского государства». Несколькими днями ранее «спящая ячейка» ИГ совершила вылазку к позициям сирийской армии в указанном районе, убив и ранив несколько военнослужащих при обстреле их автомобиля.

Провинция Хасака

Провинция Хасака

Как сообщает курдский новостной портал Rojava Network, международная коалиция направила около 50 грузовиков с логистическим и инженерным оборудованием на военную базу в районе Аш-Шадаади и в окрестности поселения Тель-Тамер.

Главнокомандующий операциями международной коалиции Стивен Таунсенд выступил сегодня заявлением по поводу дальнейших действий Пентагона на северо-востоке Сирии. По его словам, планы ВС США относительно северо-востока Сирии не изменились, и войска коалиции продолжат оказывать содействие боевиками SDF и снабжать их всем необходимым для проведения спецопераций и содержания тюрем, где находятся заключенные террористы ИГ.

Издание Halab Today также сообщило, что силы коалиции приняли участие в совместном рейде с боевиками «Демократических сил Сирии» в деревни Абу-Джарн, расположенной к северу от города Камышлы. Рейд прошел после того как между местным жителем и несколькими бойцами SDF произошла драка. В результате операции были задержаны более 15 молодых людей, одна женщина получила ранение и была отправлена в больницу в город Камышлы. Силы безопасности SDF «Асайиш» так же провели обыски в поселениях Аль-Аштайха и Себаха.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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