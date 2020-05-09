Украинцы пишут Ольге Куриленко оскорбления за поздравление с Днем Победы

Лондон, 9 мая. Украинские интернет-пользователи остались недовольны постом голливудской актрисы Ольги Куриленко в Instagram, в котором она поздравила подписчиков с Днем Победы.

«Счастливого Дня Победы в Европе! А для всех наших с завтрашним Днем Победы!» — написала Куриленко 8 мая.

Украинские подписчики в комментариях начали писать оскорбления и просить уточнить, кого она считает «нашими». Куриленко написала, что поздравление относится ко всем жителям бывших советских республик. После этого украинские пользователи начали писать, что больше не считают Ольгу Куриленко украинкой.

«Олечка, нет такой национальности «славянка». Стыдитесь быть украинкой? Так будьте кем хотите», — пишет @lora230363. «Ольга разочаровала! Отписываюсь! Она не украинка!» — заявил @vitalii_kravets. «Для «наших»? Отписываюсь!!!» — возмутился @cucucmbergreen. «Жаль, что вы стыдитесь земли, где выросли», — комментирует @oksanka_nasadyuk.

Актриса в свою очередь подчеркнула, что украинской крови у нее нет.

«Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет», — сообщила знаменитость.

По ее словам, тест показал наличие у нее наличие российских, белорусских и польских корней.

Ранее празднующие 75-летие Победы жители Одессы в ответ на марш праворадикалов с портретами пособников нацистов признались, что ждут «вежливых людей». До этого радикалы прошли по аллее Славы в Одессе маршем, держа в руках портреты пособников нацистов из ОУН-УПА1 (запрещена в РФ) и с символикой дивизии СС «Галичина».

1 Организация запрещена на территории РФ.