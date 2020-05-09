Москва, 9 мая. Жители столицы обязаны носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, магазинах и на работе. Об этом заявил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

«Штрафы предусмотрены за отсутствие масок и перчаток в общественном транспорте, при посещении предприятий торговли или на рабочем месте», — пояснил он.

Данчиков также добавил, что в остальных общественных местах также рекомендуется носить маски и перчатки, однако их отсутствие не будет наказываться штрафом.

Напомним, с 12 мая в Москве начнет действовать масочный режим. Жителям столицы запрещено выходить из дома без масок и перчаток. За отсутствие маски будут штрафовать.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 3,8 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 263 тысяч человек.

С учетом угрозы распространения инфекции в большинстве регионов РФ введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.