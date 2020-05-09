Больница для пациентов с коронавирусом загорелась в Москве, есть жертвы

Москва, 9 мая. В больнице для пациентов с коронавирусом на севере Москвы произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Москве.

Возгорание было зафиксировано на первом этаже лечебного корпуса московской городской клинической больницы № 50.

«В 20.30 мск поступило сообщение, что на улице Вутечича, дом 21 произошло возгорание в лечебном учреждении. Пожару присвоена вторая категория сложности», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту возгорание полностью ликвидировано. По предварительным данным, во время пожара погиб один человек.