Вандалы осквернили постамент в Праге, на котором стоял памятник Коневу

Прага, 9 мая. Вандалы осквернили постамент в Праге, на котором ранее находился памятник маршалу Коневу, сообщают местные правоохранительные органы.

«Около 9​​​.30 полиция приняла звонок от мужчины, который сообщил о том, что пришел возложить в честь праздника 9 мая цветы к постаменту, на котором ранее стоял памятник советскому маршалу Коневу, и обнаружил, что на постаменте размещен унитаз из пенопласта высотой около двух метров», — сообщает представитель полиции Ян Дацек.

По его словам, наряд полиции оперативно прибыл на место, но у постамента никого не было, а уже снятый унитаз стоял рядом. Правоохранительные органы начали проверку инцидента.

Напомним, что 3 апреля районные власти Праги снесли памятник маршалу Ивану Коневу, освобождавшему столицу Чехии от нацистов в мае 1945 года. Инициаторы демонтажа намеревались перенести монумент в Музей памяти ХХ века.

Министр иностранных дел России назвал действия пражских муниципалов «возмутительными и циничными». Следственный комитет РФ открыл уголовное производство об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично. Следователи намерены привлечь к ответственности инициаторов сноса памятника. Чешский президент Милош Земан назвал демонтаж монумента «глупостью, совершенную незначительными политиками».

Ранее мэр Праги Зденек Гржиб оскандалился после розыгрыша российских пранкеров Вована и Лексуса. Думая, что говорит сначала с мэром Киева Владимиром Кличко и блогером Рустамом Адагамовым, Гржиб заявил, что Прага «освободила себя сама» без помощи Красной армии и маршала Ивана Конева.