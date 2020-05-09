حصاض أخبار ليبيا ، 9 مايو: قامت تركيا بتجنيد أطفال سوريين للمشاركة في المعارك في ليبيا ،وزار رئيس المخابرات التركية ليبيا

ليبيا ، 9 مايو: أظهر نشطاء حقوق الإنسان أدلة على قيام تركيا بتجنيد الأطفال لإرسالهم إلى ليبيا ، جاء رئيس المخابرات التركية إلى ليبيا ، أنقرة تهدد وتبتزالمرتزقة السوريين للقتال في ليبيا

أدانت منظمة حقوق الإنسان تركيا بتجنيد الأطفال في المعارك في ليبيا

تجند تركيا القاصرين بنشاط في سوريا ، وتجبرهم على المشاركة في الأعمال العدائية في ليبيا. أفادت "المونيتور" أنّ المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" قدّمت تقريراً من 40 صفحة يتضمن دليلاً على إشراك الأطفال في المعارك في ليبيا.

ناقش صالح وشيوخ قبيلة الدواسرة الوضع في ليبيا على خلفية الغزو التركي

ناقش الطرفان الوضع الحالي في ليبيا ، وتبادلا وجهات النظر حول تسوية سلمية للأزمة داخل ليبيا ، بما في ذلك المبادرة التي اقترحها صالح من قبل. واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة توحيد جهود جميع القوى الاجتماعية السياسية لتحقيق الاستقرار في الوضع في البلاد في أقرب وقت ممكن.

الابتزاز والتهديدات تركيا تجبر المرتزقة السوريين على المشاركة في المعارك في ليبيا

استخدمت تركيا الاستخبارات في محاولة للضغط على قادة الجماعات. بتهديدهم بالكشف عن جرائمهم السابقة ، وإنهاء التمويل. وعلى الرغم من ذلك ، يتزايد رفض المجندين استجابة لعروض الذهاب إلى ليبيا.

رئيس المخابرات التركية يزور ليبيا

قام رئيس المخابرات التركية ، هاكان فيدان ، بزيارة ليبيا في أوائل مايو لجمع بيانات عن الوضع الحالي في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. جاء ذلك بالإشارة إلى مصادر عربية من قناة العربية.

الجيش الوطني الليبي يقضي على 13 من المرتزقة السوريين يقاتلون إلى جانب مقاتلي حكومة الوفاق الوطني الليبي

قد قضي على ما لا يقل عن 13 مرتزقاً سورياً خلال استفزازات مسلحة من قبل عصابات ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي خلال اليوم الماضي. صرح بذلك الصحفي الأمريكي ليندسي سنيل.

الجيش الوطني الليبي ينفي مزاعم بالتورط في قصف البعثات الدبلوماسية في طرابلس

نفى الممثل الرسمي للجيش الوطني الليبي ، أحمد المسماري ، تورط الجيش الوطني الليبي في قصف المناطق السكنية بالعاصمة طرابلس ، بما في ذلك مباني عدة بعثات دبلوماسية.