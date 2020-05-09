30 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Петербургом. ФАН-ТВ

30 боевых самолетов и вертолетов пролетели над Петербургом в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Воздушный парад стартовал в 10 утра. Авиация пролетела над центром города к Пискаревскому кладбищу, а потом — в сторону Кронштадта.

Не все горожане остались дома: некоторые все же вышли на Дворцовую площадь и набережную Невы, откуда традиционно открывается лучший вид. Зрители увидели в небе транспортные вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-26Т, Ми-24 и разведывательно-ударный Ка-52, а также истребители Су-35С и Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, а также Ту-134.