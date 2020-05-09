Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников

Москва, 9 мая. Известный фотограф Саша Гусов поделился фотографией журналистки Ксении Собчак, сделанной в 2009 году. Снимок он опубликовал в своем Instagram.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» сидит обнаженной на корточках на стуле. В одной руке она держит кусок ткани, а другой прикрывает грудь.

Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы. Они не привыкли видеть Собчак романтичной и ранимой.

Вероятно, ему удалось запечатлеть редкую для Собчак эмоцию. Снимок вызвал восхищение поклонников. В комментариях сразу начали обсуждать, как выглядит телеведущая тогда и сейчас.

«Баловство какое-то в стеснялочку. Если разделась, не постеснялась остаться голой, то будь добра, раскройся и покажи красоты», — предложил один из пользователей.

«Первый раз вижу Ксению в таком нежном образе. Она невероятная, получилась настоящая женщина», — комментируют поклонники.