Бочкарева шокировала пользователей Сети публикацией ко Дню Победы

Москва, 9 мая. Прославившаяся «кокаиновым скандалом» актриса Наталья Бочкарева шокировала пользователей Сети, опубликовав в соцсетях сомнительный пост по случаю Дня Победы.

Звезда сериала «Счастливы вместе» опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором она запечатлена в военной форме времен Великой отечественной войны верхом на танке и с гранатой в руках.

«С Днем Победы! Пусть в этом мире будет только мир, а слово война навсегда исчезнет из нашего лексикона, оставшись только на страницах стареньких книжек!» — подписала Бочкарева снимок.

Подписчики актрисы не оценили подобный формат поздравления. Пользователи Сети назвали публикацию Бочкаревой пошлой и кощунственной.

«Смотреть тошно. Только бы о себе напомнить. Бесполезно, поезд давно ушел», — пишет silwerhof1958.

«Ужас какой. Хреново получилось. Лучше прыгать дегенератом в дешевом сериале. Это точно не ваша роль», — считает aranaskerov.

«Как же вы любите пляски, маскарад и пиар на любом событии устраивать», — отмечает eldar.alexandrovich.

«Пошлость и кощунство», — пишет chelyabinsk.natalya.

«Опять под кайфом?» — спрашивает appleid562019.

«Это кощунство», — отмечает 32.655219.

Напомним, в сентябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции задержали Бочкареву с наркотиками в Москве. По данным прессы, инспекторы ДПС остановили автомобиль актрисы и обнаружили при ней наркотическое вещество. В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Позднее следствие попросило суд закрыть уголовное дело и назначить актрисе штраф в размере 30 тысяч рублей.