Тимати призвал напомнить США, кто одержал победу над фашизмом

Москва, 9 мая. Российский исполнитель Тимати призвал поклонников напомнить США об истинных освободителях мира от фашистской Германии после того, как увидел публикацию Белого дома, в которой утверждается, что победу над нацистами в 1945 году одержали Америка и Великобритания.
Звезда Black Star разместил фото соответствующего поста Белого дома в своем Instagram-аккаунте. Он объяснил подписчикам, в чем суть его публикации, и отметил, что россияне без внимания подобное заявление не оставят.
«Переведу на русский дословно: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда». И типа все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем», — заметил певец.
Он предложил фолловерам перейти на страницу Белого дома и оставить под возмутительной публикацией «свои мысли в комментариях» по этому поводу.
Публикация на официальном аккаунте Гос-Депа США @whitehouse - Переведу на Русский дословно: «8го Мая 1945г. Америка и Великобритания одержали победу над Нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда.» и типа все сделали вид что этого не видели, но мы то мимо не пройдём )) Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях ))) Всех с праздником !!!
Пользователи прислушались к исполнителю и буквально атаковали комментариями американский аккаунт, передает «Царьград».
«God bless USSR (Бог благословит СССР. — Прим. ФАН)», — написала aizalovesam.
«Красавцы, победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие», — поиронизировал сам Тимати.
«Когда вся Европа была покорена всего лишь за три месяца, великий Советский Союз отстаивал мир целых 4 года, и после этого у вас поворачивается язык назвать себя победителями в этой войне? Стыдно очень за вас… Слава советской армии!! Героям слава!!» — прокомментировала st_elena_bog.
«Как можно так нагло перевирать и коверкать историю? Позор!» — возмутился пользователь k15a_z0m61.
Многие также решили оставить в комментариях тексты советских песен военных лет.