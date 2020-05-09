Тимати призвал напомнить США, кто одержал победу над фашизмом

Москва, 9 мая. Российский исполнитель Тимати призвал поклонников напомнить США об истинных освободителях мира от фашистской Германии после того, как увидел публикацию Белого дома, в которой утверждается, что победу над нацистами в 1945 году одержали Америка и Великобритания.

Звезда Black Star разместил фото соответствующего поста Белого дома в своем Instagram-аккаунте. Он объяснил подписчикам, в чем суть его публикации, и отметил, что россияне без внимания подобное заявление не оставят.

«Переведу на русский дословно: «8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда». И типа все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем», — заметил певец.

Он предложил фолловерам перейти на страницу Белого дома и оставить под возмутительной публикацией «свои мысли в комментариях» по этому поводу.

Пользователи прислушались к исполнителю и буквально атаковали комментариями американский аккаунт, передает «Царьград».

«God bless USSR (Бог благословит СССР. — Прим. ФАН)», — написала aizalovesam. «Красавцы, победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие», — поиронизировал сам Тимати. «Когда вся Европа была покорена всего лишь за три месяца, великий Советский Союз отстаивал мир целых 4 года, и после этого у вас поворачивается язык назвать себя победителями в этой войне? Стыдно очень за вас… Слава советской армии!! Героям слава!!» — прокомментировала st_elena_bog. «Как можно так нагло перевирать и коверкать историю? Позор!» — возмутился пользователь k15a_z0m61.

Многие также решили оставить в комментариях тексты советских песен военных лет.