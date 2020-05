Тимати призвал напомнить США, кто одержал победу над фашизмом

Публикация на официальном аккаунте Гос-Депа США @whitehouse - Переведу на Русский дословно: «8го Мая 1945г. Америка и Великобритания одержали победу над Нацистами! Американский дух всегда победит. Так происходит всегда.» и типа все сделали вид что этого не видели, но мы то мимо не пройдём )) Мое предложение очень простое: переходим на страницу Белого дома и оставляем свои мысли в комментариях ))) Всех с праздником !!!

