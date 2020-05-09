Политолог считает, что Турция превращает сирийских боевиков в военных рабов ПНС Ливии

Сказочные обещания высоких зарплат и полной свободы, легкая работа, возможность наживы и «дружный коллектив» — как Турция заманивает сирийских боевиков в военное рабство в Ливии, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Александр Перенджиев.

Предательство Анкары

Пойманные бойцами Ливийской национальной армии (ЛНА) сирийские боевики, сражающиеся на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), признались, что Турция обманула их.

По словам сирийских наемников, во время вербовки им обещали, что они едут в Ливию защищать турецкие учреждения. За три месяца такой работы была положена серьезная награда – 2 тысячи долларов США. Однако в реальности, как признаются сирийские боевики, они стали лишь пушечным мясом в сражениях на стороне главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа.

Федеральное агентство новостей раннее уже обращало внимание на тот факт, что Турция отправляет сирийских боевиков из подконтрольных вооруженных группировок, преимущественно действующих в Большом Идлибе в составе «Сирийской национальной армии», в Ливию. Согласно последним данным, Анкара перевезла уже около 17 тысяч сирийских наемников для сражений на стороне своего союзника – террористов ПНС.

Несмотря на тот факт, что сирийские наемники продолжают перебрасываться в Ливию, отношения между ними и кураторами из Турции с каждым днем ухудшаются. По словам сирийских боевиков, когда их товарищи восстали против ужасных условий службы, Турция отправила в тюрьму более 190 человек. Кроме того, ранее фиксировались случаи дезертирства, в частности отправленных в Ливию боевиков «Ахрар аш-Шаркыя» и «Дивизии Султан Мурад».

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, почему ухудшились отношения между сирийскими боевиками и Турцией.

Военное рабство

Как считает собеседник ФАН, невыплата обещанных зарплат отправленным в Ливию боевикам — это вынужденная мера, поскольку все пошло не по плану Турции. Ведь необходимо понимать, что процесс отправки сирийских боевиков в Ливию — это целая цепочка действий: вербовка, обучение, сам процесс переправки и уже непосредственное руководство на позициях ведения боевых действий.

«Мы видим, что в этой цепочке происходит сбой. Многие боевики считают себя «пупами Земли» и некими солдатами удачи, которым никто не указ. Но им жесткими методами объясняют, что нужно выполнять команды и нужна дисциплина. Именно для этого их и завербовали, чтобы они были послушными и управляемыми боевиками, а не действующими в своих интересах террористами. Когда их вербовали, понятно дело, им рассказывали более привлекательные вещи, но прибыв в Ливию они столкнулись с жестокой реальностью и отсутствием свободы. Для Турции эти боевики просто инструмент для выполнения поставленных задач, поэтому ей нужны послушные бойцы, готовые идти на смерть и подчиняться воле Анкары», — говорит Александр Перенджиев.

По мнению политолога, как только информация о дезертирстве сирийских боевиков в Ливии будет поступать масштабно, и она получит общественный резонанс, мы увидим массовый отказ воевать за турецкие интересы. Также будет разрушен и сам процесс вербовки, никто не захочет отдавать себя Турции в рабство.

«Сейчас мы видим, что Турция обманным путем превращает сирийских боевиков в военных рабов, которые должны делать самую грязную работу под воздействием силы и угроз. Анкара сажает их на цепь, подавляя любое возмущение — боевики должны быть послушны и сидеть смирно», — считает собеседник ФАН.

Турецкая агрессия

Турция использует для достижения своих геополитических целей одинаковые инструменты как в Сирии, так и Ливии. Под предлогом благих целей скрывается прагматичная и жесткая работа по оккупации территорий. Уже очевидно, что при помощи финансирования и вооружения боевиков, их руками Анкара хочет добиться усиления своих позиций на мировой арене.

Однако, как замечает Александр Перенджиев, в Сирии боевики протурецких вооруженных формирований чувствуют себя более вольготно, там нет такой дисциплины и, видимо, Турция уже не может с этим ничего сделать. В Ливии же они хотели создать полноценную армию, поэтому отправляя радикальных джихадистов в североафриканскую страну, рассчитывали полностью контролировать их.