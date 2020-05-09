Волонтеры исполнили мечту 95-летнего ветерана из Курганской области

Курган, 9 мая. Волонтеры к Дню Победы исполнили мечту 95-летнего ветерана Владимира Серкова из Курганской области о праздничном концерте в его дворе.

Организаторы благотворительного проекта «Мечтай со мной» запустили программу для ветеранов. Они исполнят заветные желания поколения победителей по всей России.

«Стоит взглянуть в лицо Владимира Трофимовича и сразу становится понятно: жизнелюбие – его главное кредо. Даже в возрасте 95 лет ветеран не теряет бодрости духа», — рассказали волонтеры.

Для ветерана сыграли «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы». Владимир Серков — обладатель десятка медалей, вместе с другими советскими солдатами он освобождал Белоруссию, Литву, Венгрию от немецких захватчиков.

Ветеран помогал разработать проект воинам Кургана, которые погибли в годы войны. Он написал пять книг, в которых делился воспоминаниями о сражениях, своих товарищах и передавал жизненную мудрость.

Серкову тяжело вспоминать и говорить о войне. Но он призвал молодые поколения делать все, чтобы война была только частью общей истории, чтобы эта беда больше никогда не повторилась.