На Бранденбургских воротах в Берлине появилась надпись на русском «спасибо»

Берлин, 9 мая. Слово «спасибо» появилось накануне на одном из главных символов Берлина — Бранденбургских воротах — в честь 75-летия освобождения Германии от национал-социализма. Об этом сообщила немецкая медиакомпания Deutsche Welle.

Слово благодарности было спроецировано на фронтальную часть ворот. Помимо его русской версии, были английский, немецкий и французский аналоги, поверх которых светилось «8 мая 1945».

Как объяснили организаторы, таким образом они напомнили о вступившем в силу вечером 8 мая 1945 года акте капитуляции.

«В поздние часы 8 мая капитуляция вступила в силу. Берлин этой проекцией хотел направить сигнал и спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма», — рассказали в организации Kulturprojekte Berlin GmbH.

Напомним, что в Германии 8 мая отмечается День освобождения страны от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года, в 22.43 по берлинскому времени, был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Даты официального объявления главами государств о подписании капитуляции — 8 мая в европейских странах и 9 мая в СССР — стали отмечаться в соответствующих странах как День Победы.

В субботу, 9 мая, делегации из восьми государств, включая Россию, возложили цветы к мемориалу павшим советским воинам в Трептов-парке в Берлине — одном из самых известных в мире памятников солдатам СССР. На территории комплекса в братских могилах захоронены более 7 тысяч человек.