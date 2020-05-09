Россияне и итальянцы в День Победы почтили память партизан на римском кладбище

Рим, 9 мая. Представители итальянских антифашистских организаций и россияне возложили цветы к памятнику итальянским партизанам на кладбище Верано в Риме.

Участники акции почтили память павших в годы Второй мировой войны у монумента в честь итальянских партизан, которые боролись за освобождение Италии от немецко-фашистских захватчиков.

Монумент выполнен в виде павшего воина и склонившейся над ним женщины. Итальянцы и россияне возложили цветы к памятнику, а также ненадолго накрыли красным флагом тело погибшего.

«Мы подходим по одному к памятнику, к сожалению, так собираться нельзя, но мы здесь для того, чтобы отдать дань подвигу советского и итальянского народов, который также приблизил эту победу», — пояснила организатор акции Тамара Джуранова.

Стоит отметить, что представители посольства России в Италии также почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. Российские дипломаты посетили город Палестрина, где возложили цветы к могилам советских воинов, которые погибли с итальянским партизанами.