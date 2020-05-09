Как знамя Победы нарушило нормы Facebook

Менеджмент восточноевропейского сегмента Facebook давно уже зарекомендовал себя, мягко говоря, не особенно терпимым к пользователям с явной пророссийской позицией. Однако то, что эти «хлопчики» начали вытворять в священный для миллионов людей день — День Победы — затмило даже их прошлые, самые вопиющие приступы русофобии.

Для тех, кто не имеет аккаунта в этой социальной сети, поясню: речь идет о знаменитом на весь мир фото Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом», которое стало таким же символом триумфа СССР во Второй мировой войне, какими до сих пор являются имена Георгия Жукова и Константина Рокоссовского, танк Т-34, «Катюша» и Ил-2…

И вот в день 75-летия Победы фотография с красным флагом стала «Нарушением норм сообщества», а запечатленные на ней бойцы 8-й гвардейской армии Алексей Ковалев, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев — «опасными людьми» из не менее «опасной организации», под которой, без сомнения, подразумевается Рабоче-крестьянская Красная Армия, освободившая от нацизма Европу.

Что ж… Так и запишем: для руководства одной из крупнейших в мире социальных сетей — Facebook — люди, сломавшие спину самому страшному злу ХХ века, равно как и армия, в рядах которой они это сделали, представляют неприкрытую угрозу. Отсюда вопрос: кто же тогда руководит этой сетью и точно ли она только «социальная», а не какая-либо еще? Зачем, например, она время от времени требует от своих пользователей предъявить ей личные данные, являющиеся для всех «конфиденциальной информацией»? Однако не будем плодить сущности сверх необходимого, но познакомимся с мнением петербургского историка, писателя и главного редактора издательства Acta Diurna Андрея Мартьянова:

«Версий столь лютого недовольства сети Марка Цукерберга три. Первое: использован некий бот, созданный для целенаправленного удаления данного изображения (хочу отметить, этого бота должен был кто-то создать!). Второе: развлекаются украинские гастарбайтеры-модераторы, отвечающие в Facebook за сегмент Восточной Европы — понятно, что эти фотографии им противны от природы. (Я не зря употребил слово «хлопчики» в начале этого материала. — Прим. А.М.) Ну и, наконец, более простая версия, без конспирологии: на сравнительно популярные аккаунты организовывается нашествие украино-прибалтийских «патриотов». Это явление в Сети наблюдалось не раз, не два и не десять. Одномоментно отправляются десятки или сотни жалоб на «нетолерантность», а дальше или модератор, или сама система блокируют нежелательный для определенной группы контент. Потом счастливые «переможцы» идут пить горилку, в очередной раз «победив клятых москалей». Все это в Facebook пройдено много раз, испытано неоднократно, но такой массированной атаки именно на символику Победы я пока не упомню. Видимо, кому-то или нечего делать на карантине, или это вполне скоординированная акция при поощрении или попустительстве администрации Facebook», — пояснила Мартьянова.

Итак, что же мы имеем в «сухом остатке»? А имеем мы следующее: бешеная свора неких, скорее всего украиноязычных, «модераторов», сидящая то ли в Праге, то ли в Ирландии, то ли еще где-то, чутко отслеживает любой, исходящий из России, пост. Зная их модель поведения по отношению к Западу, выражающуюся в извечном галичанском «Чего изволите?», нетрудно предположить и их отношение к нашей Победе и вообще ко всему, связанному с Россией. А если выбирать между вышеупомянутыми «поощрением» и «попустительством», то я выбрал бы первое. Ибо без поощрения хозяев эта публика не ударит пальцем о палец даже в таком «святом» для них деле, как русофобия.