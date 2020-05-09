Сотрудники МВД записали для ветеранов песню «От героев былых времен»

Екатеринбург, 9 мая. Сотрудники органов внутренних дел к Дню Победы записали песню «От героев былых времен».

В музыкальном марафоне приняли участие правоохранители от Урала до Енисея и Амурской области. В уникальном проекте приняли участие сотрудники ГУ МВД по Свердловской, Кировской, Тюменской областей, Красноярского края и других регионов.

Сотрудники Росгвардии исполнили песню «День Победы» на языках народов России. К поздравлениям присоединились российские медики, они поблагодарили ветеранов за великий подвиг.

9 мая проходит один из самых масштабных шествий «Бессмертного полка». В онлайн-версии торжественного мероприятия приняли участие почти три миллиона человек, в том числе президент РФ Владимир Путин, губернатор Петербурга Александр Беглов, хореограф Алла Духова и другие.

Ранее сообщалось, что Новосибирский театры оперы и балета отмечает 75-летие 12 мая. Артисты театра отметили двойной праздник большим онлайн-концертом.