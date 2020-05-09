Россияне почтили минутой молчания павших в Великой Отечественной войне

Москва, 9 мая. Траурная «Минута молчания» в память о павших в борьбе против фашизма была объявлена по всей России.

Традиционная всероссийская акция «Минута молчания» началась ровно в 19.00 мск. Миллионы россиян почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Все российские телеканалы на пять минут прервали свои трансляции, чтобы жители России могли вспомнить о миллионах советских граждан, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом. В эфире телеканалов прозвучали строки «Реквиема» Роберта Рождественского.

«Помните! Через века, через года, помните! О тех, кто уже не придет никогда, помните!» — цитирует диктор.

Акция «Минута молчания. Светлой памяти павших в борьбе против фашизма» проходит с 1965 года. В нынешнем году после окончания «Минуты молчания» состоится акция «Окна Победы», в рамках которой россияне могут выйти на балконы своих домов и исполнить песню «День Победы», чтобы отжать дань памяти участникам Великой Отечественной войны и тружеников тыла.