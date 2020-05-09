Политолог объяснил, когда станет известна правда о происхождении коронавируса

Москва, 9 мая. Правду о том, был ли коронавирус создан искусственным путем, мир узнает только после завершения совместного расследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая. Такое мнение выразил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«Спецслужбы западных стран говорят, но не приводят доказательств. А доказательств нет, так как не проводилось никаких исследований. Мы не узнаем, что происходило, пока ВОЗ не проведет свое расследование с участием Китая, а провести его нельзя, пока не кончится пандемия. Поэтому начнется расследование не раньше, чем через три-четыре месяца, а закончится не раньше, чем через год. До этого момента доказательств быть не может, и на Западе это понимают», — объяснил он Ura.ru.

Ранее разведывательный альянс «Пять глаз», в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, заявил, что Китай проводил опыты с коронавирусом, а затем уничтожил доказательства этого, передает Infox.ru. Там убеждены, что официальный Пекин еще в начале декабря знал о передаче новой инфекции от человека к человеку.

Американские должностные лица также полагают, что в КНР могли скрывать реальные масштабы вспышки COVID-19, чтобы запастись необходимыми для борьбы с инфекцией товарами медицинского назначения.

Китайская сторона назвала эти обвинения абсурдными и политически мотивированными.

Напомним, что о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части КНР, власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Позднее специалистам удалось установить возбудителя болезни, им оказался коронавирус 2019-nCoV.

Вирус быстро распространился за пределы Китая и приобрел масштабы мировой эпидемии, а затем — пандемии.