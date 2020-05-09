ФАН поздравил героя своего спецпроекта «Дед Победы» Алексея Кужильного

Федеральное агентство новостей поздравило с 75-летием Победы над фашизмом героя своего спецпроекта «Дед Победы», ветерана Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Кужильного. ФАН пожелал этому героическому человеку крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой.

«Было, как говорят, время! Победили, разгромили! Теперь, как говорится, раны зажили, а память осталась. Все мы ощущаем, насколько этот день важен для нашего народа. С мечом враги к нам пришли, от меча и погибли», — заявил Алексей Николаевич корреспонденту ФАН в ответ на поздравления.

Практически ребенком, в 16 лет, он ушел на фронт. Прошел всю войну, был дважды ранен, получил серьезную контузию и принял участие в Параде Победы 24 июня 1945 года. Ему выпала честь быть среди тех, кто бросал фашистские знамена к подножью Мавзолея Ленина. Его заветная мечта — снова, спустя много десятков лет, оказаться на Красной площади. Уже несколько месяцев ФАН делает все возможное и невозможное, чтобы эта по-настоящему достойная мечта исполнилась.

Сейчас ветеран столкнулся со второй войной в своей жизни. Он живет в городе Ясиноватая Донецкой Народной Республики, буквально в нескольких километрах от линии фронта. Чуть ли не ежедневно его старый дом вздрагивает от «прилетов». Впрочем, на это Кужильный, переживший самые страшные дни активной фазы боев 2014 года, не обращает особого внимания и уезжать в более безопасный район ДНР категорически отказывается.

Ветеран — в центре внимания

Вниманием своих близких, живущих близ Донецка, местных властей и общественности, в том числе — российской, Алексей Николаевич не обделен. А недавно в Ясиноватой появились плакаты с его портретами. К 9 Мая коллектив ансамбля Александрова посвятил герою спецпроекта ФАН «Песенку фронтового шофера». Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди накануне Дня Победы позвонила ветерану и лично поздравила его с праздником.

«Звонок ветерану — это разговор со слезами на глазах», — призналась член Совета Федерации Ольга Ковитиди в разговоре с ФАН.

По ее словам, ветеран был растроган до слез теплотой и вниманием крымчан, а сам произвел впечатление доброго и светлого человека. Ковитиди уверена, что Кужильный непременно должен снова побывать на Параде Победы на Красной площади.

В начале 2020 года корреспонденты ФАН Степан Яцко и Наталья Макеева навестили ветерана и записали серию интервью с ним. А 9 мая 2020 года мечта Алексея Николаевича едва не исполнилась. Но жизнь внесла свои коррективы: из-за пандемии коронавируса по всему миру запланированные торжественные мероприятия частично отменились, частично — были переведены в онлайн-формат или перенесены на осень.

Перенесен Парад Победы на Красной площади в Москве, да и в столице ДНР городе-герое Донецке. Защитники Новороссии не прошли, как планировалось, парадом по улице Артема.

Спутал вирус и семейные планы близких Кужильного. Дочь Татьяна и свекор Владимир теперь сами приезжают в Ясиноватую и общаются с 95-летним ветераном исключительно в масках. Обычно они перевозили Алексея Николаевича на майские праздники к себе домой, но на этот раз из соображений безопасности было решено поступить иначе. Ветеран относится к этим мерам с пониманием и не обижается.

«Домой мы его в этот раз не забрали, потому что, во-первых, ехать в машине — путь не близкий. И как, все время в маске? Нам же сначала до Донецка, а потом еще дальше. В магазины-то мы ходим… И дома как? Тоже все время в маске? Это за все годы первый раз, когда он не приехал к нам домой», — рассказал свекор Алексея Николаевича.

По его словам, до этого на 9 мая праздновать День Победы за большим столом собиралась семья — и родня, и сваты. Приехали родственники и сегодня.

«И дети, и внучка приехали! Но мы не хотим, чтобы были эти контакты, и он это все тоже понимает и не обижается. Я послезавтра опять к нему поеду. Мы его часто навещаем. Так что вниманием он не обделен», — заверил ФАН Владимир.

«Память жива»: Кужильный и марафон «Юнармии»

Людям старшего поколения обычно с большим трудом дается общение с техникой. Но Алексей Николаевич, которого «Юнармия» пригласила участвовать в онлайн-марафоне «Память жива», освоил программу Zoom и записал свое обращение, в котором он рассказал о том, самом первом Параде Победы.

Организаторы шестичасового марафона узнали о Кужильном, знакомясь со статьями ФАН. Ранее движение «Юнармия» поддержало инициативу ФАН пригласить ветерана на парад Победы в Москву и направило свои письма в Минобороны РФ и администрацию президента.

В ходе марафона «Память жива», в частности, выступили глава «Юнармии», а также летчик-космонавт Юрий Романенко, Борис Галкин, солист группы Burito Игорь Бурнышев, Илья Глинников, Родион Газманов, Сергей Сафронов, Василий Лановой, Леонид Якубович, Александр Маршал и другие известные личности.

Но главные, самые почетные участники марафона «Память жива» — ветераны Великой Отечественной войны, без подвига которых мы бы сегодня вряд ли жили на этом свете.

Поздравления от мэра, подарки и торжества у Вечного огня

Власти Ясиноватой к четырем живущим в этом маленьком прифронтовом городке относятся с большой любовью и вниманием. Мэр Дмитрий Шевченко хорошо знаком с ветераном лично и всегда поражается бодрости и энергии этого, уже далеко не молодого человека.

9 мая Алексея Николаевича приехали поздравлять не только дочь со свекром, но и представители местной и республиканской власти.

«И домой приезжали, и на площади поздравляли! Говорили о Дне Победы. О том, как это важно. Все отлично, весело было! Все нормально, все хорошо!» — рассказал Кужильный ФАН.

Дома у ветерана в крошечной, очень скромной двухкомнатной квартире на третьем этаже старенького дома, по словам Владимира, собрались около 12 человек. Пришли с теплыми поздравлениями представители городской администрации из Донецка, военные — бойцы армии ДНР и, конечно же, мэр Дмитрий Шевченко с представителями местной администрации.

«Пришли люди из республиканского министерства культуры. Баянист был, вместе пели песни! Поздравляли, вручили медаль, которая теперь вместе с другими наградами хранится у него дома. Принесли очень много различной съедобной помощи. И пакеты, и вещмешки военные принесли. Неподъемные пакеты!» — сообщил свекор Кужильного.

Хором спев «День Победы», Алексей Николаевич спустился вместе с многочисленными гостями на улицу, где уже ждала машина — исторический армейский внедорожник Willys MB, колесивший еще 75 лет назад по фронтовому бездорожью, украшенный флагами (копии знамени Победы и флаг батальона «Восток»). За руль сел военный, а ветерана посадили рядом.

«Одели на него шинель и пилотку и в сопровождении целого автокортежа отправились к Вечному огню, где уже играла музыка, собрались люди. Подъехал еще один ветеран-житель Ясиноватый и женщина-блокадница», — отметил Владимир.

У Вечного огня в торжественной обстановке прошло уже коллективное поздравление. Затем ветераны, в том числе Алексей Николаевич, посадили деревья с именными табличками.

«Целая липовая аллея образуется!» — добавил собеседник ФАН.

Общаясь с местными теле- и радиожурналистами, Кужильный даже прочитал стихотворение собственного сочинения. А потом чиновники поехали поздравлять другого ветерана, который, к сожалению, уже не ходит, а Алексей Николаевич с близкими — за семейный стол в квартиру ветерана. Многое вспомнил Кужильный, о многом они поговорили, но уже втроем.

Федеральное агентство новостей искренне поздравляет своих читателей с Днем Победы! Вне зависимости от того, где мы все живем сейчас, мы — наследники одной большой цивилизации, победившей 75 лет страшного врага, едва не поглотившего полмира!