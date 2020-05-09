Праздничный салют в честь 75-й годовщины Победы в Москве. Онлайн-трансляция ФАН

В Москве в 22.00 начнется долгожданный праздничный салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Федеральное агентство новостей проводит трансляцию красочного зрелища.

70 артиллерийских установок 105, 125, 195 и 310 калибра готовятся дать залпы с 16 городских площадок. В этом году также используются новые салютные установки с электронной системой запуска, способные создать в небе развернутую панорамную картину. Участвуют в салюте и настоящие «ветераны» — на Поклонной горе раздадутся холостые выстрелы из 18 пушек ЗИС-3 калибра 76 мм времен Великой Отечественной войны. Одновременно с залпами небо подсветят мощные прожекторы. В небо также выпустят фейерверочные изделия более 55 видов, среди них – «Слава», «Рубин», «Светлана», «Ассоль», «Вега».

Отметим также, что каждому залпу присвоено имя героя войны, название воинского формирования или памятного события.

Как сообщили ранее организаторы, военные сделают 30 залпов из артиллерийских орудий, а установки на базе КАМАЗов — 10 тыс. салютных выстрелов.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении салютов 9 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан оставаться дома и смотреть салют со своих балконов, либо по телевидению или онлайн.

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что все торжества по случаю 75-летия Победы – военный парад на Красной площади и шествие «Бессмертного полка» – обязательно состоятся позже, когда это будет абсолютно безопасно. Сегодня же российский лидер принял участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк» и пообещал участникам акции, что мероприятие еще пройдет на Красной площади.

Напомним, традиционный Парад Победы перенесен из-за ситуации с коронавирусом. Все ожидаемые массовые мероприятия отложены до того момента, пока эпидемиологическая обстановка не придет в норму.