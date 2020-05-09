Сирия, 9 мая. В Хасаке группа неизвестных открыла огонь на рынке. Турецкие военнослужащие арестовали троих курдских боевиков при попытке проникнуть в зону операции «Источник мира». В Идлибе сирийская армия ответила на провокации со стороны вооруженных группировок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«ХайятТахрир аш-Шам»: обстреляла позиции сирийских войск в Идлибе.

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишись трех боевиков, арестованных турецкими военнослужащими на севере Хасаки.

ВС Турции: направили конвой военной техники в Идлиб; обезвредили трех боевиков «Демократических сил Сирии» в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на двух мирных граждан в Хасаке.

Провинция Даръа

Как сообщает агентство Halab Today, в центре одноимённой провинции проходят переговоры между представителями местной центральной комиссии и членами правительственной комиссии по безопасности. Ранее в провинции была проведена операция против «спящей ячейки» боевиков, которая совершила нападение на блокпост сирийской армии, убив девять сотрудников военной полиции САА 4 мая. В свою очередь, представитель правительственной комиссии по безопасности Дарар Дандаль заявил в пресс-релизе, что со своей стороны будет предпринимать все усилия для ослабления напряжённости в провинции.

Согласно информации портала Al Masdar, военная операция САА в поселке Аль-Музайриб завершилась арестом десятка боевиков. Часть группировки сумела бежать в соседний город Тафас, где их преследуют силы безопасности.

Провинция Идлиб

Как сообщает портал Baladi News, на юге провинции «Хайят Тахрир аш-Шам» спровоцировала боестолкновение с подразделением сирийской армии. Тяжелая артиллерия сирийской армии отработала по целям в окрестностях Алия и Сан, где расположены укрепленные районы боевиков. Агентство Aleppo AMC также передает, что у поселка Аль-Кинда военнослужащие открыли огонь из РСЗО по местам скопления боевиков.

Согласно информации Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), на территории Сирии зашел через погранперехода «Кафр-Лусин» конвой военной техники ВС Турции. На этот раз в состав колонны вошло около 20 военных автомобилей, бронетехники и грузовики с материально-техническим обеспечением. По данным источника, с момента введения режима прекращения огня 6 марта, общее количество единиц техники, переброшенной в Идлиб и Алеппо из Турции достигло 3080, вместе с которыми в САР прибыло свыше тысячи солдат.

Провинция Ракка

На севере провинции Ракка, в окрестностях города Айн-Исса отмечались боестолкновения между отрядами подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» и боевиками «Демократических сил Сирии». Согласно информации агентства Step News, со стороны SDF погибло трое боевиков.

На востоке провинции на дороге, связывающей поселения Мансур и город Ат-Табка, был обнаружен труп сотрудника сил безопасности SDF «Асайиш». На его теле были обнаружены огнестрельные ранения. Пока что ответственность за убитого курдского боевика не взяла

Провинция Хасака

Telegram-канал Directorate 4 сообщает, что в окрестностях города Хасака турецкие военнослужащие арестовали троих боевиков «Демократических сил Сирии», которые пытались проникнуть в зону операции «Источник мира». По данным источника, задержанные попытались замаскироваться с помощью костюмов из алюминиевой пищевой фольги, которая якобы должна была помешать работе тепловизоров турецких военных.

По словам источника издания Al Sharkia 24, неизвестная группа боевиков, возможно связанная с ИГ, открыла огонь из автоматов на рынке в поселке Аль-Хаддия, серьезно ранив двух мирных жителей, которых подозревали в сотрудничестве с членами SDF. В другом оккупированном боевиками «Демократических сил Сирии» поселке Аль-Фахад группа вооруженных лиц пригрозила смертью двум фермерам, если они не выплатят налоговый сбор за использование земли.

1 Организация запрещена на территории РФ.