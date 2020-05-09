Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в России. События дня. ФАН-ТВ

В России отметили День Победы

В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почетного караула и оркестр, а Владимир Путин обратился к россиянам.

«Уважаемые граждане России! Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — подчеркнул президент.

Глава государства почтил память погибших, объявив минуту молчания. Из-за эпидемии коронавируса власти решили перенести торжественные мероприятия, на более поздний срок. В ряде городов состоялись только авиационные парады, а в Санкт-Петербурге и Севастополе — еще и морская часть. Также сегодня проходила онлайн-акция «Бессмертный полк», и президент отметил ее важность.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил президент.

В завершении своей речи на красной площади Владимир Путин еще раз поблагодарил ветеранов и поздравил их с праздником.