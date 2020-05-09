Памятные мероприятия ко Дню Победы прошли в России. События дня. ФАН-ТВ

В России отметили День Победы
В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии перед мемориалом торжественным маршем прошла рота почетного караула и оркестр, а Владимир Путин обратился к россиянам.
«Уважаемые граждане России! Уважаемые ветераны! Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с Днем Победы! Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно, все вместе. Духовное, нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему — священным», — подчеркнул президент.
Глава государства почтил память погибших, объявив минуту молчания. Из-за эпидемии коронавируса власти решили перенести торжественные мероприятия, на более поздний срок. В ряде городов состоялись только авиационные парады, а в Санкт-Петербурге и Севастополе — еще и морская часть. Также сегодня проходила онлайн-акция «Бессмертный полк», и президент отметил ее важность.
«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — добавил президент.
В завершении своей речи на красной площади Владимир Путин еще раз поблагодарил ветеранов и поздравил их с праздником.
«Наши ветераны сражались за жизнь против смерти. И мы всегда будем равняться на их сплоченность и стойкость. Нас объединяют общая память и общие надежды, наши общие устремления, наша ответственность за настоящее и будущее. Мы знаем и твердо верим, что мы непобедимы, когда мы вместе. С праздником вас! С Днем Победы! Ура!», — подытожил президент.
Показатель распространения COVID-19 снизился
Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,06. Это минимальное значение с начала эпидемии в нашей стране. Об этом сообщает оперативный штаб. Показатель рассчитывают по формуле, приведенной в рекомендациях Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничений, которые были введены из-за распространения вируса. Коэффициент показывает сколько человек в среднем заражает один инфицированный до его изоляции. Согласно данным для перехода к первой фазе показатель должен составлять не больше одного. Рост числа новых случаев коронавируса в России за минувшие сутки составил 5,8% против 6% днем ранее. Так, в 84 регионах страны выявили 10 817 новых пациентов с коронавирусом. Больше всего в Москве (5667), затем в Подмосковье 1075 и Санкт-Петербурге (425).
Завершилось строительство главного храма Вооруженных сил РФ
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ завершилось в парке «Патриот» в Подмосковье. Храм Воскресения Христова возвели к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строительство началось в 2018 году на добровольные пожертвования граждан и организаций. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма — самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике. Храм стал третьим по высоте в России — после храма Христа Спасителя и Исаакиевского собора. На территории также планируется создание галереи «Дорога памяти». Ее длина составит 1418 шагов, по числу дней Великой Отечественной войны. Там будут размещены данные о более, чем 33 миллионах участников ВОВ и их сохранившиеся фотографии.